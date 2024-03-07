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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью враг ударил по учебному полигону спасателей на Харьковщине, за сутки в области из-за обстрелов один погибший

Ночью враг ударил по учебному полигону спасателей на Харьковщине, за сутки в области из-за обстрелов один погибший

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 06:42  •  10702 просмотра

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Ночью враг атаковал беспилотниками тренировочный полигон спасателей в Харьковской области, частично разрушив здание, а также нанес удар по поселку Боровая.

На Харьковщине в ночь на 7 марта враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учреждений ГСЧС. Также армия рф ударила КАБом по поселку Боровая. За минувшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает УНН

Детали 

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки БПЛА частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м, указали спасатели. 

Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по словам Синегубова, сегодня после полуночи в результате удара КАБом в с. Боровая поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. Пожара не было.

Всего за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Амбарное, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка. Авиаудары враг наносил по населенным пунктам Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка.

В 00:50 в Чугуевском районе оккупанты ударили по меньшей мере двумя шахедами, пострадавших нет.

В 13:30 в пгт Боровая Изюмского района в результате удара горел гараж, хозяйственная постройка и два автомобиля.  

Предварительно: враг применил ракету Искандер-М. Возле автомобиля погиб 70-летний мужчина. Из-под завалов спасены женщина, пострадали 5 ее детей, а также мужчина из соседнего дома. Всего повреждено 12 домов

- сообщил Синегубов.

В 15:37 велся вражеский обстрел с. Казачья Лопань. Было слышно по меньшей мере четыре взрыва. Без пострадавших.

В Херсонской области враг попал в припортовую инфраструктуру, за сутки 4 раненых - ОВА7 марта 2024, 06:19 • 13093 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kozachya-lopanКозачья Лопань
chukhuevЧухуев
9k720-iskander9К720 Искандер
kharkivХарьков
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