Ночью враг ударил по учебному полигону спасателей на Харьковщине, за сутки в области из-за обстрелов один погибший

На Харьковщине в ночь на 7 марта враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учреждений ГСЧС. Также армия рф ударила КАБом по поселку Боровая. За минувшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки БПЛА частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м, указали спасатели.

Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по словам Синегубова, сегодня после полуночи в результате удара КАБом в с. Боровая поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. Пожара не было.

Всего за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Амбарное, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка. Авиаудары враг наносил по населенным пунктам Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка.

В 00:50 в Чугуевском районе оккупанты ударили по меньшей мере двумя шахедами, пострадавших нет.

В 13:30 в пгт Боровая Изюмского района в результате удара горел гараж, хозяйственная постройка и два автомобиля.

Предварительно: враг применил ракету Искандер-М. Возле автомобиля погиб 70-летний мужчина. Из-под завалов спасены женщина, пострадали 5 ее детей, а также мужчина из соседнего дома. Всего повреждено 12 домов

- сообщил Синегубов.

В 15:37 велся вражеский обстрел с. Казачья Лопань. Было слышно по меньшей мере четыре взрыва. Без пострадавших.

В Херсонской области враг попал в припортовую инфраструктуру, за сутки 4 раненых - ОВА