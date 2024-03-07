В Херсонской области враг попал в припортовую инфраструктуру, за сутки 4 раненых - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив 16 жилых домов, высшее учебное заведение, газопровод, портовые сооружения и ранив 4 человек.
Российские войска за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 11 населенных пунктов и Херсон, повредив 16 жилых домов, высшее учебное заведение, газопровод, припортовую инфраструктуру и ранив 4 человек, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Золотую Балку, Берислав, Веселое, Львово, Дудчаны, Михайловку, Велетенское, Антоновку, Садовое, Станислав, Новоберислав и город Херсон.
российские военные, по данным Прокудина, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 16 частных домов.
В Херсоне в результате обстрелов повреждены высшее учебное заведение, газопровод и автомобиль. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру
В результате вражеских атак в населенных пунктах области, по его словам, были попадания в объект критической инфраструктуры и складское помещение.
"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - отметил Прокудин.
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