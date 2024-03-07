В Херсонской области враг попал в припортовую инфраструктуру, за сутки 4 раненых - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 11 населенных пунктов и Херсон, повредив 16 жилых домов, высшее учебное заведение, газопровод, припортовую инфраструктуру и ранив 4 человек, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Золотую Балку, Берислав, Веселое, Львово, Дудчаны, Михайловку, Велетенское, Антоновку, Садовое, Станислав, Новоберислав и город Херсон.

российские военные, по данным Прокудина, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 16 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов повреждены высшее учебное заведение, газопровод и автомобиль. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру - сообщил Прокудин в соцсетях.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области, по его словам, были попадания в объект критической инфраструктуры и складское помещение.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

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