россияне атаковали с дрона Берислав и обстреляли Херсон: трое раненых - ОВА

Армия рф сегодня сбросила взрывчатку на Берислав Херсонской области, два человека получили ранения. Также днем оккупанты обстреляли Херсон, одна женщина травмировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА и главу областной военной администрации Александра Прокудина.

российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Очередной удар пришелся по жилому дому. В результате сброса взрывного предмета с дрона в собственном доме пострадали супруги - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, 59-летний мужчина и его жена, 58 лет, получили взрывные травмы и контузии.

Кроме того, как рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты обстреляли Корабельный район. Есть один раненый человек.

"русский мир" снова прошелся по Херсону. Днем оккупанты обстреляли Корабельный район. В собственном дворе травмы получила 45-летняя женщина. У нее ранение ноги - написал Прокудин в соцсетях.

Он отметил, что во время вражеской атаки "дети чудом остались живы". Дом целиком посечен обломками.

"Детские игрушки усеяны стеклом - так сейчас выглядит дом, который попал под вражеский удар", - отметил Прокудин и опубликовал видео последствий обстрела.

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