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россияне атаковали с дрона Берислав и обстреляли Херсон: трое раненых - ОВА

россияне атаковали с дрона Берислав и обстреляли Херсон: трое раненых - ОВА

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:04  •  7096 просмотра

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Российские беспилотники ранили двух человек в Бериславе, а из-за вражеского обстрела в Херсоне травмировалась одна женщина.

Армия рф сегодня сбросила взрывчатку на Берислав Херсонской области, два человека получили ранения. Также днем оккупанты обстреляли Херсон, одна женщина травмировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА и главу областной военной администрации Александра Прокудина.  

российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Очередной удар пришелся по жилому дому. В результате сброса взрывного предмета с дрона в собственном доме пострадали супруги

- говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, 59-летний мужчина и его жена, 58 лет, получили взрывные травмы и контузии. 

Кроме того, как рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин,  оккупанты обстреляли Корабельный район. Есть один раненый человек. 

"русский мир" снова прошелся по Херсону. Днем оккупанты обстреляли Корабельный район. В собственном дворе травмы получила 45-летняя женщина. У нее ранение ноги

- написал Прокудин в соцсетях.

Он отметил, что во время вражеской атаки "дети чудом остались живы".  Дом целиком посечен обломками. 

"Детские игрушки усеяны стеклом - так сейчас выглядит дом, который попал под вражеский удар", - отметил Прокудин и опубликовал видео последствий обстрела.

Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина6 марта 2024, 11:32 • 19806 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
росіяни атакували з дрона Берислав та обстріляли Херсон: троє поранених - ОВА
Russians attacked Berislav with a drone and shelled Kherson: three wounded - RMA
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