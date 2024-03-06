россияне атаковали с дрона Берислав и обстреляли Херсон: трое раненых - ОВА
Киев • УНН
Российские беспилотники ранили двух человек в Бериславе, а из-за вражеского обстрела в Херсоне травмировалась одна женщина.
Армия рф сегодня сбросила взрывчатку на Берислав Херсонской области, два человека получили ранения. Также днем оккупанты обстреляли Херсон, одна женщина травмировалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА и главу областной военной администрации Александра Прокудина.
российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Очередной удар пришелся по жилому дому. В результате сброса взрывного предмета с дрона в собственном доме пострадали супруги
Как сообщается, 59-летний мужчина и его жена, 58 лет, получили взрывные травмы и контузии.
Кроме того, как рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты обстреляли Корабельный район. Есть один раненый человек.
"русский мир" снова прошелся по Херсону. Днем оккупанты обстреляли Корабельный район. В собственном дворе травмы получила 45-летняя женщина. У нее ранение ноги
Он отметил, что во время вражеской атаки "дети чудом остались живы". Дом целиком посечен обломками.
"Детские игрушки усеяны стеклом - так сейчас выглядит дом, который попал под вражеский удар", - отметил Прокудин и опубликовал видео последствий обстрела.
Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина6 марта 2024, 11:32 • 19806 просмотров
россияне атаковали с дрона Берислав и обстреляли Херсон: трое раненых - ОВА
Российские беспилотники ранили двух человек в Бериславе, а из-за вражеского обстрела в Херсоне травмировалась одна женщина.
Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа
Австрия одобрила расширение своего газопровода с Германией, чтобы получить большую независимость от российского газа.
Верховная Рада может проголосовать за мобилизационный законопроект уже в конце марта - Вениславский
Правительственный законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование в украинском парламенте до конца марта.
Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев
россияне в оккупированной Луганской области расселяют семьи коллаборационистов в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.
В Украине разрешили предпринимателям изготавливать номерные знаки для автомобилей - МВД
Украина разрешила частным компаниям изготавливать номерные знаки, после подачи необходимых документов в Министерство внутренних дел для утверждения и включения в реестр.
ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео
Украинская разведка с помощью беспилотника уничтожила российский комплекс наблюдения стоимостью около 50 тысяч долларов и транспортное средство вблизи границы.
Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО
Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.
россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы
Россияне впервые применили кассетные бомбы в Сумской области 5 марта, а также заминировали с воздуха два населенных пункта.
Глава МАГАТЭ предостерег россию от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ предостерег россию от поспешного возобновления работы на оккупированной Запорожской атомной электростанции в Украине без проведения оценки безопасности, поскольку она находится в зоне активных боевых действий.
Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Германия выделит трехзначную миллионную сумму на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.