росіяни атакували з дрона Берислав та обстріляли Херсон: троє поранених - ОВА
Київ • УНН
Російські безпілотники поранили двох людей у Бериславі, а через ворожий обстріл у Херсоні травмувалась одна жінка.
Армія рф сьогодні скинула вибухівку на Берислав Херсонської області, дві людини отримали поранення. Також вдень окупанти обстріляли Херсон, одна жінка травмувалася. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА та голову обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Черговий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у власній оселі постраждало подружжя
Як повідомляється, 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.
Крім того, як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти обстріляли Корабельний район. Є одна поранена людина.
"руській мір" знову пройшовся по Херсону. Вдень окупанти обстріляли Корабельний район. На власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги
Він зазначив, що під час ворожої атаки "діти дивом залишилися живі". Будинок цілком посічений уламками.
"Дитячі іграшки всіяні склом – так зараз виглядає будинок, який потрапив під ворожий удар", - зауважив Прокудін і опублікував відео наслідків обстрілу.
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