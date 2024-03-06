Кількість постраждалих від ударів рф по Херсону зросла: до лікарів звернувся літній чоловік
Київ • УНН
76-річний чоловік отримав вибухове поранення та перелом ноги внаслідок російського обстрілу в Херсоні 5 березня.
Кількість постраждалих через обстріли російськими військами Херсона 5 березня збільшилася - 76-річний чоловік отримав вибухову травму та перелом ноги, повідомили у Херсонській ОВА у середу, пише УНН.
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"Стало відомо про ще одного пораненого внаслідок вчорашніх ударів по Херсону. Сьогодні до лікарні звернувся 76-річний чоловік, який учора в обід потрапив під обстріл", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, у чоловіка – вибухова травма та перелом ноги. Йому надають медичну допомогу.
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