Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина

Количество пострадавших из-за обстрелов российскими войсками Херсона 5 марта увеличилось - 76-летний мужчина получил взрывную травму и перелом ноги, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Стало известно о еще одном раненом в результате вчерашних ударов по Херсону. Сегодня в больницу обратился 76-летний мужчина, который вчера в обед попал под обстрел", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, у мужчины - взрывная травма и перелом ноги. Ему оказывают медицинскую помощь.

В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину