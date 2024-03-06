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Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина

Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 11:32  •  15466 просмотра

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76-летний мужчина получил взрывное ранение и перелом ноги в результате российского обстрела в Херсоне 5 марта.

Количество пострадавших из-за обстрелов российскими войсками Херсона 5 марта увеличилось - 76-летний мужчина получил взрывную травму и перелом ноги, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Стало известно о еще одном раненом в результате вчерашних ударов по Херсону. Сегодня в больницу обратился 76-летний мужчина, который вчера в обед попал под обстрел", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, у мужчины - взрывная травма и перелом ноги. Ему оказывают медицинскую помощь.

В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину6 марта 2024, 11:19 • 13381 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
khersonХерсон
Кількість постраждалих від ударів рф по Херсону зросла: до лікарів звернувся літній чоловік
The number of victims of Russian strikes on Kherson has increased: an elderly man turned to doctors
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