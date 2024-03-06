Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина
Киев • УНН
76-летний мужчина получил взрывное ранение и перелом ноги в результате российского обстрела в Херсоне 5 марта.
Количество пострадавших из-за обстрелов российскими войсками Херсона 5 марта увеличилось - 76-летний мужчина получил взрывную травму и перелом ноги, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Стало известно о еще одном раненом в результате вчерашних ударов по Херсону. Сегодня в больницу обратился 76-летний мужчина, который вчера в обед попал под обстрел", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как отмечается, у мужчины - взрывная травма и перелом ноги. Ему оказывают медицинскую помощь.
В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину6 марта 2024, 11:19 • 13381 просмотр
Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина
76-летний мужчина получил взрывное ранение и перелом ноги в результате российского обстрела в Херсоне 5 марта.
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