В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину

Российские войска 5 марта почти двадцать раз ударили по поселку Веселое в Херсонской области, взрывчаткой, сброшенной с дрона, был ранен 66-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Вчера российская армия почти два десятка раз обстреляла Веселое. По поселку враг бил из минометов и артиллерии, а также зафиксированы атаки с беспилотников. В частности, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 66-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, мужчина получил взрывную травму и ранение ног. Его доставили в больницу. Медики оказывают ему медицинскую помощь.

В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта