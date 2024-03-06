В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину
Киев • УНН
Вчера российская армия почти двадцать раз обстреляла Веселое, в результате чего взрывчаткой, сброшенной с беспилотника, был ранен 66-летний мужчина.
Российские войска 5 марта почти двадцать раз ударили по поселку Веселое в Херсонской области, взрывчаткой, сброшенной с дрона, был ранен 66-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Вчера российская армия почти два десятка раз обстреляла Веселое. По поселку враг бил из минометов и артиллерии, а также зафиксированы атаки с беспилотников. В частности, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 66-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как указано, мужчина получил взрывную травму и ранение ног. Его доставили в больницу. Медики оказывают ему медицинскую помощь.
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта6 марта 2024, 06:19 • 27337 просмотров
В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину
Вчера российская армия почти двадцать раз обстреляла Веселое, в результате чего взрывчаткой, сброшенной с беспилотника, был ранен 66-летний мужчина.
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