На Херсонщині росіяни атакували одне селище майже 20 разів за добу, вибухівкою з дрона поранили чоловіка
Київ • УНН
Вчора російська армія майже двадцять разів обстріляла Веселе, в результаті чого вибухівкою, скинутою з безпілотника, було поранено 66-річного чоловіка.
Російські війська 5 березня майже двадцять разів вдарили по селищу Веселе у Херсонській області, вибухівкою, скинутою з дрона, було поранено 66-річного чоловіка, повідомили у Херсонській ОВА у середу, пише УНН.
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"Учора російська армія майже з два десятки разів обстріляла Веселе. По селищу ворог гатив з мінометів та артилерії, а також зафіксовано атаки з безпілотників. Зокрема, через скидання вибухівки з дрона постраждав 66-річний чоловік", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, чоловік отримав вибухову травму та поранення ніг. Його доставили до лікарні. Медики надають йому медичну допомогу.
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