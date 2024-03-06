На Херсонщині ворог вдарив по 19 населених пунктах та Херсону, поцілив по території аеропорту
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 19 населених пунктів та місто Херсон у Херсонській області, поранивши двох людей.
Російські війська минулої доби у Херсонській області обстріляли 19 населених пунктів та Херсон, поцілили по території аеропорту, відомо про двох поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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З його слів, минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон.
російські військові, за даними Прокудіна, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
У Херсоні внаслідок обстрілів, як зазначив голова ОВА, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку. "Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту", - додав він.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - повідомив Прокудін у соцмережах.
росіяни обстріляли середмістя Херсона, є поранений05.03.24, 15:49 • 24601 перегляд