росіяни обстріляли середмістя Херсона, є поранений
Київ • УНН
51-річний українець отримав поранення внаслідок російського обстрілу в Херсоні, зокрема мінно-вибухову травму та вогнепальне поранення спини.
Чоловік отримав поранення внаслідок чергового обстрілу російськими військами центру Херсона, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Близько години тому російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок цієї атаки отримав поранення чоловік 1971 р.н.
За його даними, постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували постраждалому мінно-вибухову травму, вогнепальне поранення спини, вивих плеча тощо.
росіяни зранку обстрілюють Херсон: вже двоє поранених05.03.24, 11:16 • 20723 перегляди