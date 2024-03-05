росіяни зранку обстрілюють Херсон: вже двоє поранених
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення в Херсоні внаслідок ранкового обстрілу рф.
Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Херсона поранення отримала ще одна людина, повідомив керівник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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Внаслідок чергового ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ була поранена жінка 1947 р.н.
За його словами, наразі жінка ушпиталена. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма.
Загалом, за сьогоднішній ранок росіяни поранили у Херсоні вже двох людей. На момент ворожих атак вони перебували у своїх помешканнях, вказав Мрочко.
Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого через ранковий обстріл Херсона.