Ворог обстріляв вранці Херсон, є поранений
Київ • УНН
76-річний чоловік був поранений у Херсоні після того, як російська армія обстріляла місто з окупованого лівого берега близько 7:00 ранку.
Близько сьомої ранку російська армія обстріляла Херсон, повідомив керівник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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Внаслідок обстрілів поранений 76-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя.
Близько 7.00 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя
Ворог вранці атакував дроном Берислав на Херсонщині: є постраждалий 04.03.24, 09:47 • 24011 переглядiв