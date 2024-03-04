Ворог вранці атакував дроном Берислав на Херсонщині: є постраждалий
Київ • УНН
55-річний чоловік отримав поранення від вибухівки, скинутої російським безпілотником, коли йшов вулицею в Бериславі Херсонської області.
російська армія вранці 4 березня атакувала ударним дроном Берислав Херсонської області. Постраждав чоловік, який йшов вулицею. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
Зранку російські війська атакували з безпілотника жителя Берислава. Окупанти скинули вибуховий предмет на 55-річного чоловіка, коли той йшов вулицею міста
У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доставили до лікарні, вказали в ОВА.
Доповнення
3 березня російські військові обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини. Снаряди рф пошкодили дев'ять багатоповерхівок, 16 приватних будинків, адмінбудівлі, об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі споруди. Одна людина загинула.