Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  193052 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  258972 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  225749 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  251501 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  265823 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  208047 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  179774 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  170038 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  181567 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

55-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником, когда шел по улице в Бериславе Херсонской области.

Война •   •  14217 просмотра
Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

Три человека, которые пострадали в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Одессе 2 марта, остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Война •   •  15887 просмотра
Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА

россияне усилили авиаудары в Луганской области, нанося удары по селам на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  15883 просмотра
На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА

Сильное землетрясение произошло в Алматы: в сети публикуют кадры

Землетрясение магнитудой не менее 5 баллов произошло в 31 км к югу от Алматы, Казахстан, в понедельник, вызвав эвакуацию людей из зданий и пробки в городе.

Новости Мира •   •  13675 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Алматы: в сети публикуют кадры

Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ

Беспилотный летательный аппарат, перевозивший 20 кг взрывчатки, упал на территории нефтяного терминала в санкт-петербурге, россия.

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Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ

В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, 4 марта 2024 года был взорван железнодорожный мост через реку Чапаевка в самарской области россии, что парализовало движение поездов.

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В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

Один из подозреваемых угрожал полицейским гранатой во время задержания за ограбление в Киеве.

Киев •   •  22065 просмотра
В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

В течение недели враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 427 взрывов и 9 авиаударов с применением беспилотников.

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По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.

Война •   •  22782 просмотра
Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА

За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.

Война •   •  21865 просмотра
Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА