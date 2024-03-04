Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший
55-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником, когда шел по улице в Бериславе Херсонской области.
Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации
Три человека, которые пострадали в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Одессе 2 марта, остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА
россияне усилили авиаудары в Луганской области, нанося удары по селам на Купянском и Лиманском направлениях.
Сильное землетрясение произошло в Алматы: в сети публикуют кадры
Землетрясение магнитудой не менее 5 баллов произошло в 31 км к югу от Алматы, Казахстан, в понедельник, вызвав эвакуацию людей из зданий и пробки в городе.
Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ
Беспилотный летательный аппарат, перевозивший 20 кг взрывчатки, упал на территории нефтяного терминала в санкт-петербурге, россия.
В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф
По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, 4 марта 2024 года был взорван железнодорожный мост через реку Чапаевка в самарской области россии, что парализовало движение поездов.
В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция
Один из подозреваемых угрожал полицейским гранатой во время задержания за ограбление в Киеве.
По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА
В течение недели враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 427 взрывов и 9 авиаударов с применением беспилотников.
Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов
российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.
Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА
За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.