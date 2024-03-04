Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

российская армия утром 4 марта атаковала ударным дроном Берислав Херсонской области. Пострадал мужчина, который шел по улице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Утром российские войска атаковали с беспилотника жителя Берислава. Оккупанты сбросили взрывной предмет на 55-летнего мужчину, когда тот шел по улице города - говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения конечностей. Его доставили в больницу, указали в ОВА.

Дополнение

3 марта российские военные обстреляли 16 населенных пунктов Херсонщины. Снаряды рф повредили девять многоэтажек, 16 частных домов, админздания, объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарню и хозяйственные постройки. Один человек погиб.