На Херсонщині через російську агресію загинула одна людина
Київ • УНН
Одна людина загинула в Херсонській області після обстрілу російськими військами 16 населених пунктів.
За добу російські військові обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини. Снаряди РФ пошкодили дев'ять багатоповерхівок, 16 приватних будинків, адмінбудівлі, об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі споруди. Одна людина загинула, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 9 багатоповерхівок та 16 приватних будинків.
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі будівлі.
Через російську агресію одна людина загинула.
росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є постраждала03.03.24, 18:46 • 29859 переглядiв