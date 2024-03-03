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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є постраждала

Київ • УНН

 • 29859 перегляди

росіяни більше ніж 10 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію.

росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є постраждала

Протягом доби війська рф 11 разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Відомо про одну постраждалу, також є пошкодження.  Про це у неділю розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Артобстріли та дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома

- написав Лисак.

За його словами, внаслідок ворожих атак пошкоджені 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 – знищені. Також пошкоджені легкове авто та 3 три вантажівки. 

Також ворог зачепив лінію електропередач.

На решті територій Дніпропетровщини було тихо, вказав Лисак. 

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру – виникла пожежа03.03.24, 07:40 • 40701 перегляд

Тетяна Краєвська

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