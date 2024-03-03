росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є постраждала
Київ • УНН
росіяни більше ніж 10 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію.
Протягом доби війська рф 11 разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Відомо про одну постраждалу, також є пошкодження. Про це у неділю розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Артобстріли та дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома
За його словами, внаслідок ворожих атак пошкоджені 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 – знищені. Також пошкоджені легкове авто та 3 три вантажівки.
Також ворог зачепив лінію електропередач.
На решті територій Дніпропетровщини було тихо, вказав Лисак.
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