россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшая

В течение суток войска рф 11 раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Известно об одной пострадавшей, также есть повреждения. Об этом в воскресенье рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Артобстрелы и дроны-камикадзе. Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Били россияне по районному центру. А еще по Марганецкой и Покровской сельской громадах. В последней есть пострадавшая. Это 51-летняя женщина. Она будет лечиться дома - написал Лысак.

По его словам, в результате вражеских атак повреждены 13 частных домов и столько же хозяйственных построек. Еще 2 - уничтожены. Также повреждены легковое авто и 3 три грузовика.

Также враг задел линию электропередач.

На остальных территориях Днепропетровщины было тихо, указал Лысак.

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