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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек

На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 06:05  •  21602 просмотра

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Один человек погиб в Херсонской области после обстрела российскими войсками 16 населенных пунктов.

За сутки российские военные обстреляли 16 населенных пунктов Херсонщины. Снаряды РФ повредили девять многоэтажек, 16 частных домов, админздания, объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарню и хозяйственные постройки. Один человек погиб, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник обстреливал Садовое, Велетенское, Кизомис, Понятовку, Антоновку, Степановку, Зеленовку, Берислав, Михайловку, Дудчаны, Томину Балку, Саблуковку, Качкаровку, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены  9 многоэтажек и 16 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов повреждены административные здания.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарню и хозяйственные постройки.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшая3 марта 2024, 16:46 • 26776 просмотров

Лилия Подоляк

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