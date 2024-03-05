россияне с утра обстреливают Херсон: уже двое раненых

Вследствие сегодняшних вражеских обстрелов Херсона ранения получил еще один человек, сообщил руководитель МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

В результате очередного утреннего обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск была ранена женщина 1947 г.р. - написал Мрочко в соцсетях.

По его словам, сейчас женщина госпитализирована. Предварительный диагноз - минно-взрывная травма.

В общем, за сегодняшнее утро россияне ранили в Херсоне уже двух человек. На момент вражеских атак они находились в своих домах, указал Мрочко.

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем из-за утреннего обстрела Херсона.