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россияне с утра обстреливают Херсон: уже двое раненых

россияне с утра обстреливают Херсон: уже двое раненых

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 09:16  •  5915 просмотра

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Двое гражданских получили ранения в Херсоне в результате утреннего обстрела рф.

Вследствие сегодняшних вражеских обстрелов Херсона ранения получил еще один человек, сообщил руководитель МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

В результате очередного утреннего обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск была ранена женщина 1947 г.р.

- написал Мрочко в соцсетях.

По его словам, сейчас женщина госпитализирована. Предварительный диагноз - минно-взрывная травма. 

В общем, за сегодняшнее утро россияне ранили в Херсоне уже двух человек. На момент вражеских атак они находились в своих домах, указал Мрочко. 

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем из-за утреннего обстрела Херсона. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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