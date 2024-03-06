В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  143294 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  180244 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  141776 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  170559 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  190257 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  168683 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  164014 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  158891 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  244770 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292767 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 06:19  •  8804 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.

Российские войска за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 19 населенных пунктов и Херсон, попали по территории аэропорта, известно о двух раненых людях, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Золотую Балку, Садовое, Чернобаевку, Белозерку, Михайловку, Одрадокаменку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Янтарное, Днепровское, Кизомыс, Благовещенское, Широкую Балку, Токаревку, Инженерное, Львово и город Херсон.

российские военные, по данным Прокудина, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов, как отметил глава ОВА, повреждены объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка. "В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в газопровод, пункт несокрушимости и гаражное помещение, а также территорию аэропорта", - добавил он.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщил Прокудин в соцсетях.

россияне обстреляли центр Херсона, есть раненый5 марта 2024, 13:49 • 21684 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernobaevkaЧернобаевка
belozerkaБелозерка
beryslavБерислав
lvovЛьвов
khersonХерсон
На Херсонщині ворог вдарив по 19 населених пунктах та Херсону, поцілив по території аеропорту
In Kherson region enemy attacked 19 settlements and Kherson, hit the airport
Новости по теме

В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.

Война •   •  8804 просмотра
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  14133 просмотра
На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.

Война •   •  14803 просмотра
рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.

Война •   •  17304 просмотра
ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.

Война •   •  18041 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Прокремлевские СМИ ложно сообщали об эвакуации государственных учреждений и вывозе архивов из Харькова.

Война •   •  19606 просмотра
рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова

Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Израиль отклонил конвой продовольственной помощи, направлявшийся на север Газы.

Общество •   •  17672 просмотра
Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.

Общество •   •  22314 просмотра
Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий

Сегодня во всем мире проходят различные мероприятия, посвященные борьбе с некачественным обслуживанием клиентов и поощрению к его улучшению.

УНН Lite •   •  16222 просмотра
6 марта: День борьбы с плохим обслуживанием, День без домашних заданий

В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

В результате взрыва на российской теплоэлектростанции в туве пострадали 18 человек.

Общество •   •  20567 просмотра
В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве