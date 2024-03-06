В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.
Российские войска за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 19 населенных пунктов и Херсон, попали по территории аэропорта, известно о двух раненых людях, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Золотую Балку, Садовое, Чернобаевку, Белозерку, Михайловку, Одрадокаменку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Янтарное, Днепровское, Кизомыс, Благовещенское, Широкую Балку, Токаревку, Инженерное, Львово и город Херсон.
российские военные, по данным Прокудина, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов.
В Херсоне в результате обстрелов, как отметил глава ОВА, повреждены объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка. "В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в газопровод, пункт несокрушимости и гаражное помещение, а также территорию аэропорта", - добавил он.
"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщил Прокудин в соцсетях.
россияне обстреляли центр Херсона, есть раненый5 марта 2024, 13:49 • 21684 просмотра
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