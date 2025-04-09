Чернобаевка

рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.