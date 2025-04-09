Чернобаевка

Российские войска нанесли удары по критической и энергетической инфраструктуре Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, семеро - травмировались.
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения, библиотека, жилые дома, техника. В результате атак 1 человек погиб, 16 ранены.
Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 11 получили ранения.
В Херсонской области в результате российского обстрела Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб головы и острую реакцию на стресс, после чего была госпитализирована.
Оккупанты обстреляли Чернобаевку Херсонской области из артиллерии. 32-летний мужчина получил множественные ранения, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Российские войска атаковали 18 населенных пунктов на правобережье Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, здания и транспорт, ранены 8 человек.
В результате ночного обстрела Днепровского района Херсона погибла женщина 1947 года рождения. Еще 1 пострадала. Российские войска атаковали многочисленные населенные пункты Херсонской области.
25 пожаров возникли в Херсонской области из-за обстрелов российской армии, из них 9 пожаров в экосистемах, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, жилой дом и гараж.
Во время российского обстрела Чернобаевки Херсонской области 16-летняя девушка получила тяжелые ранения - ампутированную руку и осколочные ранения туловища.
В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли авиаудары по многочисленным населенным пунктам, повредив критически важную инфраструктуру, жилые кварталы и транспортные средства, в результате чего 7 человек получили ранения.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 2 многоэтажных дома, 27 частных домов, медицинское учреждение, учебное заведение, хозяйственные постройки и гараж, но жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 17 частных домов, объект критической инфраструктуры, заведение общественного питания, магазины, мастерскую, карету скорой помощи и частные автомобили, в результате чего шесть человек получили ранения.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Российские военные обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.
россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне, 8 частных домов и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.
Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.
Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.
За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту якову резанцеву.