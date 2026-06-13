В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, еще 15 ранены - ОВА
Киев • УНН
Из-за атак рф на Херсонщину погиб человек и 15 человек ранены. Повреждены 37 домов, критическая инфраструктура, газопровод и вышка связи.
За прошедшие сутки в результате российских атак на Херсонскую область погиб один человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По его словам, с 06:00 12 июня до 06:00 13 июня под вражескими авиаударами, артиллерийскими обстрелами и атаками дронов находились десятки населенных пунктов области, в частности Херсон, Антоновка, Камышаны, Чернобаевка, Белозерка, Берислав, Станислав, Казацкое и другие.
российские войска наносили удары по объектам критической и социальной инфраструктуры, а также жилым кварталам. В результате обстрелов повреждены 10 многоквартирных и 27 частных домов.
Кроме того, получили повреждения предприятия, магазин, сотовая вышка, хозяйственные постройки, газопровод, сельскохозяйственная техника и частные автомобили.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 15 получили ранения
Также начальник ОВА отметил, что в течение суток из освобожденных громад Херсонщины эвакуировали восемь человек.
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