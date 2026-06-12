рф стягивает мобильные огневые группы к Чонгару и мостам в направлении Крыма - АТЕШ
Киев • УНН
Захватчики увеличивают количество патрулей на пикапах возле Чонгара и Северо-Крымского канала. Это реакция на постоянные атаки украинских БпЛА.
Оккупанты наращивают количество мобильных огневых групп на подступах к Крыму. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что агенты движения фиксируют резкий рост числа мобильных огневых групп на трассе Р-280, в районе Чонгара и на мостах через Северо-Крымский канал в направлении Каланчака. Колонны вооруженных пикапов и автомобилей с пулеметчиками стали заметно плотнее вдоль всей административной границы оккупированного Крыма и Херсонской области.
Это прямая реакция на нарастающие удары БпЛА Сил обороны Украины, которые методично выводят из строя логистику вдоль так называемого сухопутного коридора в Крым. Особое внимание к переправам возле Чонгара и мостовым узлам Северо-Крымского канала говорит об одном: оккупанты осознают уязвимость именно этих точек и пытаются их прикрыть
Указывается, что именно создание "сухопутного коридора" было одной из официальных причин вторжения рф в 2022 году, однако сейчас его безопасность уже не выглядит гарантированной.
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Контекст
В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.
Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами.
11 июня стало известно об ударах по двум мостам через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное.
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