Киев • УНН
25 пожаров возникли в Херсонской области из-за обстрелов российской армии, из них 9 пожаров в экосистемах, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, жилой дом и гараж.
Из-за очередных атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров. Горели дома, хозяйственные постройки, многоквартирный дом и гараж. Также ликвидировано 9 пожаров в экосистемах. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Из-за очередных атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров. После попадания боеприпасов по жилому сектору населенных пунктов области горели дома, хозяйственные постройки, многоквартирный дом и гаражное помещение. Также ликвидировано 9 пожаров в экосистемах площадью 9,1 гектара
Детали
Отмечается, что на большинстве пожаров враг осуществлял повторные обстрелы препятствуя работе спасателей, однако все пожары были ликвидированы.
Напомним
Российские войска обстреляли Чернобаевку Херсонской области, ранена 16-летняя девочка - у нее ампутация руки, осколочные ранения туловища, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.