Из-за очередных атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров. Горели дома, хозяйственные постройки, многоквартирный дом и гараж. Также ликвидировано 9 пожаров в экосистемах. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Из-за очередных атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров. После попадания боеприпасов по жилому сектору населенных пунктов области горели дома, хозяйственные постройки, многоквартирный дом и гаражное помещение. Также ликвидировано 9 пожаров в экосистемах площадью 9,1 гектара - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на большинстве пожаров враг осуществлял повторные обстрелы препятствуя работе спасателей, однако все пожары были ликвидированы.

Напомним

Российские войска обстреляли Чернобаевку Херсонской области, ранена 16-летняя девочка - у нее ампутация руки, осколочные ранения туловища, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.