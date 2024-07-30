российские войска утром 30 июля обстреляли из артиллерии Чернобаевку Херсонской области, в результате чего пострадал 32-летний мужчина, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Около шести часов утра оккупанты накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку. В результате вражеского удара пострадал 32-летний мужчина. У него - взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног - рассказали в ОВА.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Также, как сообщается, в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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