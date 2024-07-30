В Херсонской области после агрессии захватчиков госпитализировали 45-летнего мужчину с тяжелыми травмами. Его состояние тяжелое, врачи оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

В Ромашково на Херсонщине после атаки вражеского беспилотника еще один мужчина получил тяжелые травмы. 45-летнего пострадавшего со взрывной травмой, ранениями грудной клетки, живота, рук и ног доставили в больницу. Состояние пациента тяжелое, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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