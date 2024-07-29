Оккупанты с левого берега атаковали Корабельный район Херсона, попав в жилые кварталы. Социальные работники городской военной администрации уже посетили место обстрела и пообщались с пострадавшими.
Российские войска сегодня атаковали Корабельный район Херсона, попав в жилые кварталы, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"После обеда враг с временно оккупированного левого берега атаковал Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы", - написал Мрочко в Telegram.
По его словам, социальные работники Херсонской городской военной адиминстрации уже побывали на месте обстрела и пообщались с пострадавшими.
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