Российские войска сегодня атаковали Корабельный район Херсона, попав в жилые кварталы, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"После обеда враг с временно оккупированного левого берега атаковал Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы", - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, социальные работники Херсонской городской военной адиминстрации уже побывали на месте обстрела и пообщались с пострадавшими.

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