В Херсонской области сегодня утром российские войска обстреляли село Кизомыс. В результате вражеского удара 44-летний мужчина получил травму, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российские войска обстреляли Кизомыс. Под вражеский удар попал 44-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма", - сообщили в ОВА в Telegram.

Сейчас, как отмечается, врачи его дообследуют и оказывают необходимую помощь.

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