В Херсонской области ночью уничтожили один ударный дрон типа Shahed. Враг за минувшие сутки обстрелял 21 населенный пункт, попав в критическую инфраструктуру, жилые дома и другие объекты. 11 человек ранены, среди них 3 детей. Об этом сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Золотая Балка, Приозерное, Камышаны, Садовое, Тягинка, Одрадокаменка, Антоновка, Михайловка, Никольское, Велетенское, Крещеновка, Широкая Балка, Новая Кубань, Львово, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское, Берислав, Брускинское, Новоберислав и город Херсон.

российские военные, как отметил Прокудин, попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение, пункт несокрушимости, детскую площадку и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 4 многоэтажки и 58 частных домов. также повреждены хозяйственные и складские помещения, гаражи и частный транспорт.

"Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения, из них - 3 ребенка", - сообщил глава ОВА.

Під час нічної атаки українські сили збили ракету Х-59/Х-69 та 9 дронів "Shahed"