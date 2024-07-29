Во время противовоздушного боя защитники уничтожили 1 ракету Х-59/Х-69 и 9 беспилотников "Shahed-131/136". Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 29 июля 2024 года террористы атаковали территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и 10 ударными беспилотниками типа "Shahed".

В ходе противовоздушного боя уничтожена одна ракета Х-59/Х-69 и 9 беспилотников "Shahed-131/136".

По информации, данные цели были сбиты над Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областями.

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