Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Среди уничтоженной техники - 12 танков, 8 БМП, 74 артсистемы и 39 БПЛА. Общие потери личного состава врага достигли 576 тысяч человек.
За сутки враг потерял 1310 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 29.07.24:
- Личный состав: 576000 (+1310).
- Танки: 8356 (+12).
- Бронированные боевые машины: 16103 (+8).
- Артиллерийские системы: 16010 (+74).
- РСЗВ: 1129 (+2).
- Средства ППО: 906.
- Самолеты: 363.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12805 (+39).
- Крылатые ракеты: 2406 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21634 (+62).
- Специальная техника: 2690 (+19).
Данные уточняются.
Генштаб: на фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші бої точилися на Покровському напрямку28 июля 2024, 20:50 • 22986 просмотров