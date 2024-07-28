Киев • УНН
На фронте произошло 97 боестолкновений, самые активные - на Покровском направлении.
На фронте произошло 97 боестолкновений. Сегодня наиболее активным враг был на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
российские захватчики нанесли по территории Украины удар двумя ракетами, и 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, задействовали для поражения 611 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах
Ситуация на направлениях
На Харьковском: противник 4 раза атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Купянском: враг атаковал возле Новоосинового. Кроме того, сейчас еще продолжается один бой.
На Лиманском: захватчики 13 раз атаковали вблизи Новосергиевки, Макеевки, Тернов, Новосадового и Торского. ВСУ отбили 7 штурмов, впрочем еще 6 продолжаются.
На Северском: оккупанты провели 7 атак, из которых 6 были отражены Защитниками в районах Ивано-Дарьевки и Спирного. Один бой до сих пор продолжается.
На Краматорском: противник совершил 7 наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра, Ивановского, Клищеевки и Григорьевки. Силы обороны отбили 6 атак, еще одна продолжается в районе Часового Яра.
На Торецком: захватчики 15 раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка и Северного. Уже завершено 20 боев, впрочем еще 3 - продолжаются.
На Покровском: террористы 36 раз штурмовали неподалеку населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое и Яснобродовка. ВСУ отбили 23 атаки, 13 - еще продолжаются.
На Кураховском: вражеские силы 4 раза атаковали возле Красногоровки и Георгиевки. Три атаки - отбиты, одна - продолжается.
На Времовском: противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Два боя до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском: ВСУ отбивали 2 вражеские атаки возле Гуляйполя, где сейчас продолжается одно боевое столкновение.
На Ореховском: захватчики 3 раза штурмовали вблизи Малой Токмачки и Новоандреевки. Данные бои потерпели поражение.
На Приднепровском: оккупанты провели одну безуспешную атаку.
Генштаб: на фронті відбулося 96 боєзіткнень, найактивніші бої на Покровському напрямку27 июля 2024, 20:12 • 78675 просмотров