На фронте произошло 97 боестолкновений. Сегодня наиболее активным враг был на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины удар двумя ракетами, и 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, задействовали для поражения 611 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: противник 4 раза атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском: враг атаковал возле Новоосинового. Кроме того, сейчас еще продолжается один бой.

На Лиманском: захватчики 13 раз атаковали вблизи Новосергиевки, Макеевки, Тернов, Новосадового и Торского. ВСУ отбили 7 штурмов, впрочем еще 6 продолжаются.

На Северском: оккупанты провели 7 атак, из которых 6 были отражены Защитниками в районах Ивано-Дарьевки и Спирного. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском: противник совершил 7 наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра, Ивановского, Клищеевки и Григорьевки. Силы обороны отбили 6 атак, еще одна продолжается в районе Часового Яра.

На Торецком: захватчики 15 раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка и Северного. Уже завершено 20 боев, впрочем еще 3 - продолжаются.

На Покровском: террористы 36 раз штурмовали неподалеку населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое и Яснобродовка. ВСУ отбили 23 атаки, 13 - еще продолжаются.

На Кураховском: вражеские силы 4 раза атаковали возле Красногоровки и Георгиевки. Три атаки - отбиты, одна - продолжается.

На Времовском: противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском: ВСУ отбивали 2 вражеские атаки возле Гуляйполя, где сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Ореховском: захватчики 3 раза штурмовали вблизи Малой Токмачки и Новоандреевки. Данные бои потерпели поражение.

На Приднепровском: оккупанты провели одну безуспешную атаку.

Генштаб: на фронті відбулося 96 боєзіткнень, найактивніші бої на Покровському напрямку