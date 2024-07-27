Киев • УНН
За сутки произошло 96 боевых столкновений. Враг был активен на Покровском направлении.
На фронте произошло 96 боевых столкновений. Враг продолжает быть наиболее активным на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
С начала суток произошло 96 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения
Ситуация на направлениях
На Харьковском: произошло 6 боевых столкновений. ВСУ отбили 5 атак захватчиков в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Однако, один бой продолжается до сих пор вблизи Волчанска.
На Купянском: оккупанты попытались осуществить атаку вблизи Синьковки.
На Лиманском: противник 14 раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергиевка. Но никаких успехов враг не имел, поэтому потерь украинских позиций не допущено.
На Северском: ВСУ отбили 6 штурмов в районах Верхнекаменского и Спирного.
На Краматорском: произошло 2 боевых столкновения. Террористы были активны в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки атаки оказались безуспешными.
На Торецком: агрессор 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Защитники отбили 13 атак в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное. Следовательно, 2 атаки еще продолжаются.
На Покровском: оккупанты совершили 27 штурмов. Наибольшая вражеская активность сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. ВСУ отбили 17 атак, еще 10 боевых столкновений - продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая.
На Кураховском: произошло 14 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка. ВСУ отбили 10 атак, 4 из которых - продолжаются до сих пор.
На Времовском: произошло 6 боевых столкновений. ВСУ отбили 5 атак в районах Константиновки и Раздольного. Еще один бой продолжается.
На Ореховском: обстановка существенных изменений не претерпела, 3 атаки врага отражены.
На Приднепровском: Защитники дважды давали жесткий отпор захватчикам.
Генштаб: на фронті відбулося 107 бойових зіткнень за добу26 июля 2024, 20:30 • 30793 просмотра