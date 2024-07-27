На фронте произошло 96 боевых столкновений. Враг продолжает быть наиболее активным на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 96 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 6 боевых столкновений. ВСУ отбили 5 атак захватчиков в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Однако, один бой продолжается до сих пор вблизи Волчанска.

На Купянском: оккупанты попытались осуществить атаку вблизи Синьковки.

На Лиманском: противник 14 раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергиевка. Но никаких успехов враг не имел, поэтому потерь украинских позиций не допущено.

На Северском: ВСУ отбили 6 штурмов в районах Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском: произошло 2 боевых столкновения. Террористы были активны в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки атаки оказались безуспешными.

На Торецком: агрессор 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Защитники отбили 13 атак в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное. Следовательно, 2 атаки еще продолжаются.

На Покровском: оккупанты совершили 27 штурмов. Наибольшая вражеская активность сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. ВСУ отбили 17 атак, еще 10 боевых столкновений - продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая.

На Кураховском: произошло 14 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка. ВСУ отбили 10 атак, 4 из которых - продолжаются до сих пор.

На Времовском: произошло 6 боевых столкновений. ВСУ отбили 5 атак в районах Константиновки и Раздольного. Еще один бой продолжается.

На Ореховском: обстановка существенных изменений не претерпела, 3 атаки врага отражены.

На Приднепровском: Защитники дважды давали жесткий отпор захватчикам.

Генштаб: на фронті відбулося 107 бойових зіткнень за добу