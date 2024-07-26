С начала суток на передовой произошло 107 боевых столкновений, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты девять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем наших войск. Еще продолжается один бой возле города Волчанск.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Неподалеку этих же населенных пунктов два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска совершили 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергиевки, Невского и Тернов. Продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия неподалеку Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были безуспешными.

На Краматорскомнаправлении наши войска остановили шесть атак противника вблизи Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк. Отбито восемь атак, три - еще продолжаются.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходило 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка, продолжается три боестолкновения вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.

На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника возле Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.

Третій і останній: у Генштабі підтвердили атаку на залізничний паром в порту "Кавказ" краснодарського краю