Военно-морские силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", который использовался для военных целей. Это третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Сегодня группировка сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин". Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе - сообщили в Генштабе.

Напомним"Сегодня в россии заявили об атаке беспилотников утром 23 июля на паромное судно в порту "Кавказ", что в краснодарском крае. Как утверждает губернатор региона Вениамин Кондратьев, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.