В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в медицинское учреждение, магазин, 2 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Золотая Балка, Новоберислав, Высокое, Михайловка, Нововоронцовка, Львово, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 многоэтажки и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение и магазин. Побиты хозяйственная постройка и 4 частных автомобиля.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона