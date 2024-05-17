В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernobaevkaЧернобаевка
beryslavБерислав
khersonХерсон
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  113880 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  107840 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  108468 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  135907 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  58058 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  131795 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135406 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140085 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150084 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167433 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  417050 просмотра

В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война •   •  11221 просмотра
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно

россия утверждает, что уничтожила и перехватила 102 беспилотника над территорией рф и Крымом, а также шесть беспилотных катеров в Черном море в ночь на 17 мая.

Новости Мира •   •  10189 просмотра
В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно

Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

В ночь на 17 мая оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе, повредив многоквартирный дом, пятиэтажку и автомобиль, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  12866 просмотра
Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль

ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

Все 20 вражеских "шахедов" были уничтожены в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей украинскими силами противовоздушной обороны.

Война •   •  13003 просмотра
ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки

По данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1410 человек личного состава, 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 2 самолета, 1 вертолет, 45 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.

Война •   •  12065 просмотра
рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки

Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Куцурубская община в Николаевской области была несколько раз обстреляна российскими оккупантами из артиллерии и беспилотником-камикадзе, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12807 просмотра
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде

Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины

Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного комитета НАТО, где обсуждались вопросы усиления оборонных планов, готовности к противодействию угрозам и дальнейшей поддержки Украины.

Война •   •  14856 просмотра
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины

Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

В Запорожской области оккупанты совершили 438 обстрелов 6 населенных пунктов, в том числе 197 ударов с беспилотников и 241 артиллерийский и ракетный обстрел, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  13282 просмотра
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА

В Днепропетровской области Украины работают системы противовоздушной обороны для борьбы с вражеским беспилотником, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Анонсы •   •  12399 просмотра
На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА

TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео

TikTok тестирует новую функцию, которая позволяет отдельным пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут, открывая двери для более длительного контента, например, полных эпизодов и уроков.

Технологии •   •  11220 просмотра
TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео