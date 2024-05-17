Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона

В Херсонской городской территориальной общине двое мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По информации, 54-летняя женщина и 52-летний мужчина пострадали в результате вражеских ударов, произошедших после 16:00 по местному времени 16 мая в жилых кварталах Корабельного района Херсона.

Женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы, тогда как мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Оккупанты накрыли огнем Херсон, пострадала 54-летняя женщина