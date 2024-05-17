Двоє цивільних отримали поранення внаслідок російського обстрілу житлового району Херсона
Київ • УНН
Двоє цивільних, 54-річна жінка та 52-річний чоловік, отримали поранення внаслідок російського обстрілу житлових кварталів Корабельного району Херсона.
У Херсонській міській територіальній громаді двоє мирних мешканців отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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За інформацією, 54-річна жінка та 52-річний чоловік постраждали в результаті ворожих ударів, що сталися після 16:00 по місцевому часу 16 травня в житлових кварталах Корабельного району Херсона.
Жінка отримала контузію, закриту черепно-мозкову та вибухову травми, тоді як чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
Окупанти накрили вогнем Херсон, постраждала 54-річна жінка16.05.24, 17:08 • 32696 переглядiв