Окупанти накрили вогнем Херсон, постраждала 54-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу в Корабельному районі Херсона постраждала 54-річна жінка, яка отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Армія рф вкрила вогнем Корабельний район Херсона, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
"Сьогодні російські війська вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Через ворожий удар постраждала 54-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці.
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