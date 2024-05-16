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Окупанти накрили вогнем Херсон, постраждала 54-річна жінка

Окупанти накрили вогнем Херсон, постраждала 54-річна жінка

Київ • УНН

 • 32696 перегляди

Внаслідок російського обстрілу в Корабельному районі Херсона постраждала 54-річна жінка, яка отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Армія рф вкрила вогнем Корабельний район Херсона, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні російські війська вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Через ворожий удар постраждала 54-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми", - йдеться у повідомленні. 

За даними ОВА, бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці.

Множинні забої грудної клітини, плеча та спини: у Херсоні до лікарні звернувся ще один постраждалий від ворожих атак16.05.24, 15:57 • 20202 перегляди

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