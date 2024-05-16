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Множинні забої грудної клітини, плеча та спини: у Херсоні до лікарні звернувся ще один постраждалий від ворожих атак

Київ • УНН

 • 20202 перегляди

44-річний чоловік звернувся до лікарні у Херсоні з численними забоями внаслідок російських авіаударів по місту 15 травня. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

У Херсоні до лікарні звернувся ще один чоловік, який постраждав під час ворожих ударів по місту, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

"До лікарні звернувся ще один містянин, який учора постраждав через російські авіаудари по Херсону. У 44-річного чоловіка діагностували множинні забої грудної клітини, плеча та спини", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, потерпілому надали необхідну меддопомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

На Херсонщині росіяни поцілили у освітні та медичний заклади, за добу 19 поранених16.05.24, 08:51 • 20339 переглядiв

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