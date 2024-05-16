На Херсонщині росіяни поцілили у освітні та медичний заклади, за добу 19 поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши житлові будинки, освітні та медичний заклади, а також поранивши 19 осіб.
У Херсонській області російські війська минулої доби атакували 4 населених пункти, поціливши у житлові будинки, освітні та медичний заклади, а також поранивши 19 людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. "Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону", - вказав він у Telegram.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, у тому числі - дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів, зазначив голова ОВА.
"Через російську агресію 19 людей дістали поранення", - повідомив Прокудін.
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