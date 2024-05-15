Авіаудар рф по Херсону: кількість поранених зросла до 19
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по житлових кварталах Херсона поранення отримали 19 осіб, троє з них важко поранені, за їхні життя борються лікарі.
Через авіаудар росіян по житлових кварталах Херсона кількість поранених зросла до 19. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
На 18.00 стало відомо про ще одну травмовану. Таким чином внаслідок авіаудару у Херсоні отримали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики
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Сьогодні росіяни вдарили по центру Херсона з авіації. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклади освіти і охорони здоров'я, автівки.