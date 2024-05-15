Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19

Из-за авиаудара россиян по жилым кварталам Херсона количество раненых возросло до 19. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

На 18.00 стало известно о еще одной травмированной. Таким образом в результате авиаудара в Херсоне получили ранения 19 человек. За жизнь трех тяжелых пострадавших сейчас борются медики - сообщил Мрочко.

Напомним

Сегодня россияне ударили по центру Херсона из авиации. Повреждены многоквартирные и частные дома, учреждения образования и здравоохранения, автомобили.