Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  104805 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  115242 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  125855 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  152409 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138184 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157303 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153086 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131330 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175858 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210801 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  349106 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  390497 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  389318 просмотра

Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19

В результате российского авиаудара по жилым кварталам Херсона ранения получили 19 человек, трое из них тяжело ранены, за их жизни борются врачи.

Война •   •  7493 просмотра
Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19

Враг атаковал ряд общин на Днепропетровщине, повреждены здания и инфраструктура

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, повредив здания, инфраструктуру, газопровод, линии электропередач и транспортные средства, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  8983 просмотра
Враг атаковал ряд общин на Днепропетровщине, повреждены здания и инфраструктура

За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"

Стриминговый сервис Max выпустил первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" - приквела, действие которого происходит за 10 000 лет до событий фильмов "Дюна" и рассказывает историю двух сестер Харконнен, которые основали легендарную секту Bene Gesserit.

УНН Lite •   •  7803 просмотра
За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"

Обустроят укрытие, два спортивных корта, конференц-зал: Кравченко рассказал детали о новой школе, которую планируют возвести на Киевщине

Американский филантроп Делл Лой Хансен строит школу на 700 учеников в Тарасовке Киевской области как часть своего жилого комплекса HansenVillage Academy для внутренне перемещенных лиц.

Общество •   •  9362 просмотра
Обустроят укрытие, два спортивных корта, конференц-зал: Кравченко рассказал детали о новой школе, которую планируют возвести на Киевщине

Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, уделяя особое внимание прифронтовым районам вблизи границы и Волчанска, где они продолжают оборонительные действия против оккупационных российских войск.

Война •   •  11168 просмотра
Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

71-летний мужчина, предположительно Юрай Цинтул, писатель и сторонник оппозиции, был задержан по подозрению в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с ранениями в голову и грудь после инцидента со стрельбой.

Криминал и ЧП •   •  9391 просмотра
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini

Google планирует интегрировать Gemini AI в Gmail, предоставляя такие функции, как сортировка электронной почты с помощью ИИ, подведение итогов пропущенных писем, упорядочение вложений в Google Диске, подведение итогов пропущенных встреч и поиск электронной почты на основе ИИ.

Технологии •   •  12170 просмотра
Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini

Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном о развитии стратегически важного порта Чабахар, инвестировав 370 миллионов долларов, несмотря на предупреждения США о рисках ведения бизнеса с Ираном, поскольку Индия считает, что порт принесет пользу всему региону, обеспечивая транзитный путь в Афганистан и Центральную Азию.

Экономика •   •  10790 просмотра
Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, почти 1700 гражданских лиц удерживаются в российских местах несвободы, причем около 900 из них подтверждены МККК, а около 14 000 гражданских лиц официально считаются пропавшими без вести.

Война •   •  10548 просмотра
В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен

Враг не достиг успеха: Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино

Российские войска понесли потери и были вынуждены отступить из Роботино после семи неудачных штурмов в течение трех дней, несмотря на продолжение атак, поскольку украинские южные защитники эффективно сдерживали наступление.

Война •   •  11551 просмотра
Враг не достиг успеха: Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино