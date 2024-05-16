В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  132452 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  138216 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  148678 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  166749 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139528 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158042 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153505 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131443 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175955 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210902 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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15 мая 2024, 07:27  •  176917 просмотра
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11 мая 2024, 08:40  •  379704 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  420388 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  418175 просмотра

В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также ранив 19 человек.

Война •   •  13211 просмотра
В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых

путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином

путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. В заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов работать с россией, чтобы оставаться "добрым соседом, добрым другом и добрым партнером".

Новости Мира •   •  11921 просмотра
путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином

Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре

Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек в Крыму, а также есть сообщения о попадании.

Война •   •  14414 просмотра
Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре

Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО

Правоохранители планируют изъять земельные участки, законно полученные более тысячей участников АТО в Сумской области в рамках бесплатной приватизации.

политика •   •  17666 просмотра
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Военно-воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракетной угрозе с востока в направлении Полтавской области, что повлекло воздушную тревогу в нескольких областях, включая Киевскую и Полтавскую.

Война •   •  15880 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Небольшие дожди на юго-востоке и до 20° тепла: прогноз на сегодня

16 мая в Украине пройдут небольшие кратковременные дожди на юго-востоке, на остальной территории будет сухо, температура ночью 1-9° тепла, днем 13-20° тепла.

Общество •   •  15494 просмотра
Небольшие дожди на юго-востоке и до 20° тепла: прогноз на сегодня

"Полдесятка снарядов": россияне из артиллерии ударили по громаде в Днепропетровской области

Прошлой ночью российский агрессор обстрелял из артиллерии село Марганецкой громады Днепропетровской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  15278 просмотра
"Полдесятка снарядов": россияне из артиллерии ударили по громаде в Днепропетровской области

ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом

ФИФА может разрешить проведение матчей национальных чемпионатов за рубежом, а также создать рабочую группу для изучения возможности проведения матчей таких лиг, как Ла Лига и Премьер-лига, в прибыльных регионах, таких как Северная Америка и Азия.

спорт •   •  14458 просмотра
ФИФА может разрешить проводить матчи внутренних чемпионатов за рубежом

Николаев подвергся ракетной атаке: шесть человек ранены

15 мая Николаев подвергся ракетному обстрелу, в результате которого были ранены шесть человек, повреждены здания, магазины и автомобили.

Общество •   •  16650 просмотра
Николаев подвергся ракетной атаке: шесть человек ранены

Еще плюс 1520 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 488 460 человек личного состава и 7529 танков.

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Еще плюс 1520 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага