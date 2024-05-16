В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 4 населенных пункта, попав в жилые дома, образовательные и медицинское учреждения, а также ранив 19 человек, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. "Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону", - указал он в Telegram.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов. Были зафиксированы попадания в образовательные и медицинское учреждения, в том числе - детский сад, админздание. Побиты хозяйственная постройка и 9 частных автомобилей, отметил глава ОВА.

"Из-за российской агрессии 19 человек получили ранения", - сообщил Прокудин.

Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19