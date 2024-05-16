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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак
44-летний мужчина обратился в больницу в Херсоне с многочисленными ушибами в результате российских авиаударов по городу 15 мая. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры
Украинские военные ведут интенсивные бои и контратаки вокруг Волчанска, отражая вражеские атаки и ракетные удары в Харьковской области.
Медицинские учреждения Киевщины получат 7 новых электромобилей MG4 Electric
Учреждения первичной медицинской помощи Киевской области получают 7 новых электромобилей MG4, что позволит врачам предоставлять более качественные услуги.
На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте
На Закарпатье 29-летний мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, после чего был задержан на месте происшествия.
россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА
В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую громаду, ранив пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и председатель Волчанской городской военной администрации.
Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов
Геополитическая напряженность и плотный график выборов во всем мире создают риски для финансовой стабильности, предупреждает Европейский центральный банк в своем последнем Обзоре финансовой стабильности.
Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Высокое в Херсонской области.
Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины
Крупные российские предприятия участвуют в схеме по привлечению российских граждан и иностранцев в отряды наемников для участия в войне России против Украины, предлагая им бонусы за вербовку в размере до $4 422.
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
С 18 мая ЦПАУ должны будут предоставлять услуги по обновлению военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. УНН узнал, готовы ли ЦПАУ к предоставлению услуг по обновлению данных.
Зеленский встретился с бойцами 92 ОШБр, которые держат оборону на Харьковщине
Президент Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, которые защищают Харьковщину, вручил им государственные награды, а также посетил госпиталь, где лечатся раненые защитники во время своего визита в регион.