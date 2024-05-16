Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак

В Херсоне в больницу обратился еще один человек, который пострадал во время вражеских ударов по городу, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

"В больницу обратился еще один горожанин, который вчера пострадал из-за российских авиаударов по Херсону. У 44-летнего мужчины диагностировали множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

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