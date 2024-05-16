Оккупанты накрыли огнем Херсон, пострадала 54-летняя женщина

Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине

Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования в отношении сотен своих граждан, которых завербовали в армию рф для участия в войне против Украины.