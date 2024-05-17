На Херсонщині росіяни поцілили у медзаклад, обстріли рф забрали життя 2 людей, 6 поранено
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши будинки, медичний заклад, магазин і транспортні засоби, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, поціливши у медичний заклад, магазин, 2 людей загинули і 6 отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення
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