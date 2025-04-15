Чорнобаївка

Російські війська завдали ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, семеро - травмувались.
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено освітні та медичні заклади, бібліотеку, житлові будинки, техніку. Внаслідок атак 1 людина загинула, 16 поранено.
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 11 отримали поранення.
У Херсонській області внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки постраждала 16-річна дівчина. Вона отримала вибухову та черепно-мозкову травми, забій голови та гостру реакцію на стрес, після чого була госпіталізована.
Окупанти обстріляли Чорнобаївку Херсонської області з артилерії. 32-річний чоловік отримав множинні поранення, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Російські війська атакували 18 населених пунктів на правобережжі Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлі та транспорт, поранено 8 людей.
Внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району Херсона загинула жінка 1947 року народження. Ще 1 постраждала. Російські війська атакували численні населені пункти Херсонської області.
25 пожеж виникли в Херсонській області через обстріли російської армії, з них 9 пожеж в екосистемах, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, житловий будинок та гараж.
Під час російського обстрілу Чорнобаївки Херсонської області 16-річна дівчина отримала важкі поранення - ампутовану руку та осколкові поранення тулуба.
У Херсонській області російські війська обстріляли та завдали авіаударів по численних населених пунктах, пошкодивши критично важливу інфраструктуру, житлові квартали та транспортні засоби, внаслідок чого 7 людей отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 2 багатоповерхові будинки, 27 приватних будинків, медичний заклад, навчальний заклад, господарські будівлі та гараж, але жертв і постраждалих серед мирного населення немає.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини, майстерню, карету швидкої допомоги та приватні автомобілі, внаслідок чого шість осіб отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши будинки, медичний заклад, магазин і транспортні засоби, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 отримали поранення.
Російські військові обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру.
росіяни обстріляли кілька міст і сіл у Херсонській області, в тому числі місто Херсон, внаслідок чого 8 людей отримали поранення. Також було пошкоджено будівлі, транспортні засоби та інфраструктуру.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок у Херсоні, 8 приватних будинків та автомобіль, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
Російські війська обстріляли 19 населених пунктів та місто Херсон у Херсонській області, поранивши двох людей.
Вранці 22 лютого в результаті російського обстрілу житлового будинку в селі Львове Херсонської області загинув 59-річний місцевий житель.
За минулу добу російські війська випустили 156 снарядів по Херсонській області, в результаті обстрілів житлових кварталів поранення отримали три людини.
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту якову резанцеву.