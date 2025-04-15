Чорнобаївка

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25215 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153324 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137315 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133408 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133711 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195898 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77491 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164574 перегляди

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На Херсонщині росіяни вдарили по стільниковій вежі та енергоінфраструктурі, за добу двоє загиблих

Російські війська завдали ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, семеро - травмувались.

Війна • 24 жовтня, 06:01 • 22284 перегляди

На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених

Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено освітні та медичні заклади, бібліотеку, житлові будинки, техніку. Внаслідок атак 1 людина загинула, 16 поранено.

Війна • 9 жовтня, 06:00 • 16222 перегляди

На Херсонщині через атаки рф є загиблий та 11 поранених

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 11 отримали поранення.

Війна • 12 серпня, 05:21 • 36887 перегляди

16-річна дівчина постраждала від ворожого обстрілу Чорнобаївки на Херсонщині

У Херсонській області внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки постраждала 16-річна дівчина. Вона отримала вибухову та черепно-мозкову травми, забій голови та гостру реакцію на стрес, після чого була госпіталізована.

Війна • 30 липня, 11:05 • 27277 перегляди

Окупанти вранці вдарили з артилерії по Чорнобаївці: є постраждалий

Окупанти обстріляли Чорнобаївку Херсонської області з артилерії. 32-річний чоловік отримав множинні поранення, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Війна • 30 липня, 05:51 • 25158 перегляди

РФ обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини: 8 поранених

Російські війська атакували 18 населених пунктів на правобережжі Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлі та транспорт, поранено 8 людей.

Суспільство • 27 липня, 06:05 • 31987 перегляди

Через нічну атаку рф на Херсон ще одна людина постраждала, за добу в області загиблий і двоє поранених

Внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району Херсона загинула жінка 1947 року народження. Ще 1 постраждала. Російські війська атакували численні населені пункти Херсонської області.

Війна • 24 липня, 06:42 • 28599 перегляди

ДСНС: через атаки армії рф по Херсонщині виникло 25 пожеж, з яких 9 в екосистемах

25 пожеж виникли в Херсонській області через обстріли російської армії, з них 9 пожеж в екосистемах, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, житловий будинок та гараж.

Суспільство • 14 липня, 07:59 • 55942 перегляди

Окупанти обстріляли Чорнобаївку, поранено дівчинку, у неї ампутація руки

Під час російського обстрілу Чорнобаївки Херсонської області 16-річна дівчина отримала важкі поранення - ампутовану руку та осколкові поранення тулуба.

Війна • 13 липня, 18:20 • 47867 перегляди

На Херсонщині росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури, за добу 7 поранених

У Херсонській області російські війська обстріляли та завдали авіаударів по численних населених пунктах, пошкодивши критично важливу інфраструктуру, житлові квартали та транспортні засоби, внаслідок чого 7 людей отримали поранення.

Війна • 12 липня, 06:26 • 24539 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили у медичний та навчальний заклади, без постраждалих

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 2 багатоповерхові будинки, 27 приватних будинків, медичний заклад, навчальний заклад, господарські будівлі та гараж, але жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

Війна • 9 липня, 05:27 • 22265 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, "швидку", поранили 6 людей

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини, майстерню, карету швидкої допомоги та приватні автомобілі, внаслідок чого шість осіб отримали поранення.

Війна • 28 червня, 05:27 • 22257 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили у медзаклад, обстріли рф забрали життя 2 людей, 6 поранено

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши будинки, медичний заклад, магазин і транспортні засоби, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 отримали поранення.

Війна • 17 травня, 05:19 • 23773 перегляди

Окупанти обстріляли 21 населений пункт Херсонщини

Російські військові обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру.

Суспільство • 21 квітня, 06:01 • 33265 перегляди

рф обстріляла Херсонську область: зафіксовано 8 поранених і матеріальні збитки

росіяни обстріляли кілька міст і сіл у Херсонській області, в тому числі місто Херсон, внаслідок чого 8 людей отримали поранення. Також було пошкоджено будівлі, транспортні засоби та інфраструктуру.

Війна • 6 квітня, 05:31 • 57405 перегляди

Армія рф обстрілами пошкодила багатоповерхівку у Херсоні, в області є поранений

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерховий будинок у Херсоні, 8 приватних будинків та автомобіль, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Війна • 11 березня, 06:19 • 26720 перегляди

На Херсонщині ворог вдарив по 19 населених пунктах та Херсону, поцілив по території аеропорту

Російські війська обстріляли 19 населених пунктів та місто Херсон у Херсонській області, поранивши двох людей.

Війна • 6 березня, 06:19 • 31501 перегляди

Окупанти вранці обстріляли селище на Херсонщині: є загиблий

Вранці 22 лютого в результаті російського обстрілу житлового будинку в селі Львове Херсонської області загинув 59-річний місцевий житель.

Війна • 22 лютого, 08:44 • 23526 перегляди

Херсонщину росіяни обстріляли 47 разів, завдали ракетний удар по Чорнобаївці, є поранені

За минулу добу російські війська випустили 156 снарядів по Херсонській області, в результаті обстрілів житлових кварталів поранення отримали три людини.

Війна • 22 лютого, 06:19 • 25861 перегляди

Командував захопленням Херсонщини і наказав взяти аеродром у Чорнобаївці: СБУ заочно повідомила про підозру генералу рф

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту якову резанцеву.

Війна • 5 лютого, 10:21 • 22697 перегляди