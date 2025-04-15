Чорнобаївка

рф обстріляла Херсонську область: зафіксовано 8 поранених і матеріальні збитки

росіяни обстріляли кілька міст і сіл у Херсонській області, в тому числі місто Херсон, внаслідок чого 8 людей отримали поранення. Також було пошкоджено будівлі, транспортні засоби та інфраструктуру.