На Херсонщині через атаку рф постраждала дитина

Ексклюзив
09:27 • 2660 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 31553 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 34380 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 51787 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 71735 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 52920 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 39285 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 42508 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 112029 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51712 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
751мм
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон 19 серпня, 02:36
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним 19 серпня, 02:57
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки 04:47
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф 05:54
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків 06:55
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів 09:27
09:27 • 2678 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків 06:55
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки 04:47
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце 18 серпня, 14:23
18 серпня, 14:23 • 112051 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City 18 серпня, 13:19
18 серпня, 13:19 • 107036 перегляди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф 05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма" 18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі 17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі 17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів 16 серпня, 07:05
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

На Херсонщині через атаку рф постраждала дитина

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Внаслідок російського артобстрілу Чорнобаївки 11-річний хлопчик дістав контузію, уламкове поранення плеча та інші травми. Дитину госпіталізовано.

На Херсонщині через атаку рф постраждала дитина

У Херсонській області через удар російських військ з артилерії постраждала дитина, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

У Чорнобаївці через російську атаку постраждала дитина. Близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

- написав Прокудін.

З його слів, першу допомогу дитині надали сусіди, а згодом бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні. Постраждалий – у надійних руках медиків.

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби на Херсонщині внаслідок російських атак шестеро поранених. У населених пунктах пошкоджень зазнали 18 об’єктів, у тому числі два багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури. 

Безпосередньо у Томиній Балці російські військові спрямували ударний дрон на будівлю дитячого садочка, яку пошкоджено. В Олександрівці через скид із БпЛА пошкоджено будівлю медичного закладу.

Біля Надїївки окупанти здійснили удар дроном типу "FPV" по рейсовому автобусу. 47-річний водій отримав поранення, автобус пошкоджено.

Юлія Шрамко

Війна
Дитина
Чорнобаївка (Херсонський район)
Херсонська область