На Херсонщині через атаку рф постраждала дитина
Київ • УНН
Внаслідок російського артобстрілу Чорнобаївки 11-річний хлопчик дістав контузію, уламкове поранення плеча та інші травми. Дитину госпіталізовано.
У Херсонській області через удар російських військ з артилерії постраждала дитина, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
У Чорнобаївці через російську атаку постраждала дитина. Близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
З його слів, першу допомогу дитині надали сусіди, а згодом бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні. Постраждалий – у надійних руках медиків.
Доповнення
За даними ГУНП в області, минулої доби на Херсонщині внаслідок російських атак шестеро поранених. У населених пунктах пошкоджень зазнали 18 об’єктів, у тому числі два багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури.
Безпосередньо у Томиній Балці російські військові спрямували ударний дрон на будівлю дитячого садочка, яку пошкоджено. В Олександрівці через скид із БпЛА пошкоджено будівлю медичного закладу.
Біля Надїївки окупанти здійснили удар дроном типу "FPV" по рейсовому автобусу. 47-річний водій отримав поранення, автобус пошкоджено.