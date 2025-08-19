На Херсонщине из-за атаки РФ пострадал ребенок

$41.260.08
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 31326 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 34212 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 51631 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 71585 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 52806 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 39216 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 42464 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 111874 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51707 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним19 августа, 02:57
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
09:27
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 14:23
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
18 августа, 13:19
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов16 августа, 07:05
Актуальное
На Херсонщине из-за атаки РФ пострадал ребенок

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В результате российского артобстрела Чернобаевки 11-летний мальчик получил контузию, осколочное ранение плеча и другие травмы. Ребенок госпитализирован.

На Херсонщине из-за атаки РФ пострадал ребенок

В Херсонской области из-за удара российских войск из артиллерии пострадал ребенок, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

В Чернобаевке из-за российской атаки пострадал ребенок. Около 10:00 оккупанты обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице. Он получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

- написал Прокудин.

По его словам, первую помощь ребенку оказали соседи, а затем бригада "скорой" доставила мальчика в больницу. Пострадавший – в надежных руках медиков.

Дополняется...

Юлия Шрамко

