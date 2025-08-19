На Херсонщине из-за атаки РФ пострадал ребенок
Киев • УНН
В результате российского артобстрела Чернобаевки 11-летний мальчик получил контузию, осколочное ранение плеча и другие травмы. Ребенок госпитализирован.
В Херсонской области из-за удара российских войск из артиллерии пострадал ребенок, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
В Чернобаевке из-за российской атаки пострадал ребенок. Около 10:00 оккупанты обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице. Он получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
По его словам, первую помощь ребенку оказали соседи, а затем бригада "скорой" доставила мальчика в больницу. Пострадавший – в надежных руках медиков.
Дополняется...